成大數位影像與設計作品 國際商展大放異彩

海外參展的全新圍巾設計，吸引不少店家下單。（成大提供）

成功大學創意產設計研究所助理教授卓彥廷（前），帶領成大C-Hub創意基地學生團隊，讓世界看見台灣與成大。（成大提供）

成功大學創意產設計研究所助理教授卓彥廷，帶領成大C-Hub創意基地學生團隊，年初參加巴黎家具傢飾展MAISON & OBJET PARIS、2月中旬再赴紐約參加TRANOI商展，獲紐約Museum Arts and Design青睞，獲邀在其所屬5個商店展出，也獲得英國、摩納哥、日本等店家下單，讓世界看見成大跨域結合的創新能量，成功行銷成大品牌。

數位科技不只是一項工具！專長為數位媒體的卓彥廷，多年來嘗試將人的行為與數位資料、數位科技連結，透過數位科技，重新探索時間、空間並將其轉換成絕無僅有的影像圖案，進而化身成一件件獨特產品。

卓彥廷除了專攻個人創作，也帶領C-Hub 成大創意基地學生團隊，集結規劃與設計學、電機資訊學院，進行數位品牌設計與行銷，並經常在校內外辦展，2017年進一步將成果帶往國際商展，讓世界看見成大跨域結合的豐沛能量，也讓更多人認識台灣、看見成大。

卓彥廷表示，此次赴海外參展品項，是全新設計的圍巾，為了彰顯春天的氣息，圍巾以大自然為師，將大地蘊含的能量透過瑰麗的圖案表現出來，極具特色、質感優異的產品，吸引不少店家下單。學生藉由參展，除具體感受國際大型商展規模，見識頂尖設計品，大幅開拓視野，可望轉化成設計養份，產出更好作品。

巴黎家具傢飾展MAISON & OBJET PARIS是法國指標性傢具傢飾大展，也是最頂級的世界設計商業大展，和米蘭家具展、科隆家具展並列世界三大傢具及傢飾展。自1995年創立以來每年吸引無數全球頂尖知名品牌、設計師共襄盛舉，GEROG JENSEN、ALESSI、TOM DIXON都是參展常客。

卓彥廷參展的產品，是利用互動軟體製作出來的「圍巾」，以及之前帶領「三創學程」設計的「懶骨頭」家飾。這些融合科技與藝術的作品在展場中大放異彩，獲得英國，摩納哥，日本等店家肯定，紛紛下單。

2月中旬，卓彥廷又到紐約參加TRANOI商展，這是配合紐約時裝周所舉辦的商業展覽。TRANOI New York是沿襲自巴黎一系列同名的時裝展覽會，此次在紐約市別具一格的展覽場地The Tunnel舉辦，參展品牌林林總總，百花齊放，成大創產所師生所設計的作品是展場的亮點。

在TRANOI商展，師生設計的產品亦獲紐約Museum Arts and Design肯定，認為成大師生的產品不僅展現出藝術家、設計師的獨特性外、也是卓越的工藝品，將在其所屬5個商店展出。

(中時)