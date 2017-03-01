選情激烈 中寮鄉農會順利完成理監事選舉
在基層農會代表選舉中，選情異常激烈的中寮鄉農會，今〈1〉日舉行第18屆第1次會員代表大會並進行理監事和上級農會代表選舉，草屯警分局為防範選舉治安衝突，動員大批警力到場，全程嚴密監控，於中午順利完成選舉，「現任派」獲得壓倒性勝利；新任理事長可望由陳科材出任。
中寮鄉農會在會員代表選舉中，「現任派」與「挑戰派」出現歷年少見的激烈競爭場面，選舉結果「現任派」取得34席代表席次，「挑戰派」則僅獲得11席代表席次，明顯呈現大幅落差的席次。
今天進行理監事及上級農會代表投票，會中未有人提出「限制連記投票法」，因此理事每人最多可圈選9票、監事最多可圈選3票。
選舉結果，「現任派」取得8席理事，分別為陳科材、蔡火順、鄒來順、吳俊賢、古榮昌、吳順興、蕭飛能、張銘化。「挑戰派」僅取得1席，由曾清和當選。
監事部份３席均由「現任派」囊括，當選名單為洪嘉良、江國文、林招明。
上級農會代表當選人為謝長諭、李進忠。
中寮鄉農會預定9日選舉理事長和常務監事，並聘任總幹事；據了解，新任理事長可望由陳科材出任；常務監事可能由洪嘉良出任。
(中時)
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