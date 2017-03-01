明志書院停車場 免擔心找不到愛車

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新竹市長林智堅1日舉行「明志書院停車場」開工典禮，宣布未來將有哺乳室、兒童遊樂區，以及智慧尋車系統。（郭芝函攝）

2001年啟用至今的新竹市「明志書院停車場」，因建物老舊，電梯地板破損、頂樓滲水等狀況頻傳，1日舉行改善開工典禮，除各樓層進行整修外，將領先全市停車場首設哺乳室、兒童遊戲區，以及結合手機APP，開放查詢車輛停放位置，民眾免擔心找不到愛車。

市府推動「停車場再生計畫」，針對轄內公有停車場改造，市長林智堅說，明志書院停車場鄰近百貨公司、城隍廟等景點，擁汽車位610格、機車位800格，由於該停車場使用率全市最高，16年來未經整修，燈光昏暗、地面及牆面都滲水、汙黑，地坪破損等，環境品質使民眾詬病。

交通處說，明志書院停車場改善工程，投入3000萬從7樓往下逐層進行，包括地坪防水、油漆裝修、照明燈具更換、公廁改善、管理室美化、閒置空間活化、停管設備更新為車牌辨識系統等，預計6月完工。

林智堅說，明志書院停車場，更引進新竹市第1套智慧尋車系統，民眾可利用手機APP軟體或停車場內2處車位查詢機，尋找車輛停放位置，另外盤點現場空間，發現1樓機車區有閒置倉庫，將一併規畫設置哺乳室、兒童遊戲區，讓停車場服務再升級。

交通處說，市府引進民間經營管理資源，已陸續完成東大、府後等停車場改善，明志書院停車場也將畫設身障及友善車位、行人專用道，管理室也會新增車輛簡易修理工具租借、手機充電、愛心傘借用、茶水及嬰兒車租借等貼心服務，由於工程期間停車位會減少，請民眾就近停放車輛。

(中時)