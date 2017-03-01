歡慶桃捷正式通車營運　華航諾富特飯店餐飲優惠最低75折

大廳酒吧QBar享用英式下午茶，可享75折優惠。（華航諾富特提供）

網羅各國經典美食的The Square品坊西餐廳自助饗宴，消費可享88折優惠。（華航諾富特提供）

桃園機場捷運2日起正式通車營運，華航諾富特飯店為鼓勵搭乘桃園機場捷運的乘客前來消費，也順勢推出「歡慶通車、好康報到」優惠活動。

桃園捷運自2/16開放一般民眾免費搭乘，位於【A14a機場旅館站】旁的華航諾富特飯店，擁有極便利的交通優勢，無高速公路塞車之慮，台北至飯店僅需半小時，距機場只要一站，到站即抵達飯店，自開放日起飯店餐廳就湧入絡繹不絕的人潮，預估用餐人數成長約3成。

位於桃園機場旁的華航諾富特飯店，因桃園捷運開通，吸引許多喜愛嘗鮮的遊客前來。華航諾富特飯店為慶祝桃捷正式通車營運，鼓勵搭乘桃園機場捷運的乘客前來消費，也順勢推出「歡慶通車、好康報到」優惠活動，桃園及林口的居民只要搭乘桃園捷運至飯店，出示含居住地之證件，至品坊西餐廳消費可享88折優惠；QBar享用英式下午茶75折；Deli法式烘焙坊享有咖啡買一送一折扣等；味坊中餐廳於周末還推出優質半自助饗宴，吸引搭車前來的旅客可以輕鬆到五星級飯店吃好料、享好康。

華航諾富特飯店「歡慶通車、好康報到」優惠活動即將搭配3月2日桃園機場捷運正式通車時同步推出，活動優惠至4月30日，歡迎預約或請洽詳情：03-398-0988。

(中時)