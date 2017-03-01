歡慶桃捷正式通車營運 華航諾富特飯店餐飲優惠最低75折
桃園機場捷運2日起正式通車營運，華航諾富特飯店為鼓勵搭乘桃園機場捷運的乘客前來消費，也順勢推出「歡慶通車、好康報到」優惠活動。
桃園捷運自2/16開放一般民眾免費搭乘，位於【A14a機場旅館站】旁的華航諾富特飯店，擁有極便利的交通優勢，無高速公路塞車之慮，台北至飯店僅需半小時，距機場只要一站，到站即抵達飯店，自開放日起飯店餐廳就湧入絡繹不絕的人潮，預估用餐人數成長約3成。
位於桃園機場旁的華航諾富特飯店，因桃園捷運開通，吸引許多喜愛嘗鮮的遊客前來。華航諾富特飯店為慶祝桃捷正式通車營運，鼓勵搭乘桃園機場捷運的乘客前來消費，也順勢推出「歡慶通車、好康報到」優惠活動，桃園及林口的居民只要搭乘桃園捷運至飯店，出示含居住地之證件，至品坊西餐廳消費可享88折優惠；QBar享用英式下午茶75折；Deli法式烘焙坊享有咖啡買一送一折扣等；味坊中餐廳於周末還推出優質半自助饗宴，吸引搭車前來的旅客可以輕鬆到五星級飯店吃好料、享好康。
華航諾富特飯店「歡慶通車、好康報到」優惠活動即將搭配3月2日桃園機場捷運正式通車時同步推出，活動優惠至4月30日，歡迎預約或請洽詳情：03-398-0988。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。