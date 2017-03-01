新竹共餐食堂再添1處 長輩吃得更開心

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新竹市新民社區發展協會共餐食堂，1日舉行揭牌儀式。（郭芝函攝）

為讓長輩吃飯不要配電視，走出戶外與人作伴，新竹市2015年起陸續設置共餐食堂，1日在新民社區發展協會，舉行揭牌儀式，市長林智堅說，新民據點為第7個長青樂活健康食堂，結合社區力量，長輩們共餐吃得健康外，還能結交朋友，「不再無聊！」

社會處指出，里民凝聚社區意識，與市府推動的愛心食材平台合作，設置共餐食堂，由志工領取蔬果攤商捐贈的剩餘食材，每周二、三、五的上午11點至下午1點開伙，提供65歲以上長輩前來享用，呼籲大家一起加入行列，讓子女出門工作的長輩，或是獨居老人，擁有溫度的餐食。

林智堅1日為新民社區共餐食堂揭牌，他說，長青樂活健康食堂，可吃得營養、健康，不再只是「隨便填飽肚子」，更重要是解決吃飯配電視的狀況，不僅結交好友、分享趣事等，充滿歡樂氣氛，還能促進養分吸收，食慾大增。

市府重視長輩照顧，除設置共餐食堂，林智堅說，在新竹市牙醫師公會的協助下，每年也替500位長者，免費安裝全口假牙及口腔篩檢，同時也積極爭取，成為「長照2.0」示範城市，現正著手規畫細節，打造幸福、樂活城市。

(中時)