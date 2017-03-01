使用鋁超標水危害人體？ 山泉水問題更多

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新北市萬里中幅淨水廠連2年水質檢驗鋁超標，恐對野柳、萬里4千名用戶健康造成不良影響，萬里衛生所表示，目前暫未發現特殊疾病案例增加，反而是飲用來路不明的山泉水或地下水更易危害健康。

萬里衛生所主任葉源潔指出，5年前起衛生所配合中央進行初期腎功能篩檢工作時，發現5起腎功能異常患者，年齡均為65歲以上、有慢性疾病外，皆有使用山泉水的習慣。

葉源潔表示，雖然腎功能異常有很多原因，但民眾貪圖方便使用來路不明的山泉水或地下水，水質未經消毒淨化，飲用後更易對人體健康造成危害；而這2年也未發現失智症等特殊疾病增加趨勢，請民眾勿過度恐慌。

(中時)