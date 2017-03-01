恆春漁會投票風波 傳國民黨插手介入

恆春區漁會理事長潘明坤（右2）秀出國民黨主委蘇清泉會面漁會代表候選人的PO文，呼籲在野派理性，讓選舉單純化。（周綾昀攝）

恆春區漁會上月也有收到黑函，並在2月11日向恆春分局報案。（周綾昀攝）

恆春區漁會今召開記者會，指出在野派在漁民選舉名冊公告前，車城就有部分擁投票權的漁民接到電話，指「別去投票，否則恐吃官司」，質疑資料外洩，也控訴國民黨主委蘇清泉會面恆春區漁會代表候選人，插手漁會選舉，國民黨則回應，絕對沒恐嚇。

恆春區漁會總幹事鍾玉芳與理事長潘明坤聯袂招開記者會，指出近期漁會傳有「去漁會改選投票會吃上官司」的風聲，而國民黨主委蘇清泉在臉書上打卡，228連假他與漁會代表候選人研討輔選策略及加油打氣，讓漁民不滿單純選舉為何扯上政黨。

具投票資格的黃姓海口村漁民表示，未公開選舉名冊前，就接到電話，甚至有人當面告知他，不要去投票，不然就會吃官司，要常跑法院，造成漁民們巨大的心理壓力，怕事的甚至就不去投票，也恐懼個資為何外洩。

潘明坤說，現至少有3名會員正面收到別去投票的「提醒」，還有不少人不敢出面，若以違法行為影響選舉，漁會將訴諸法律，保護漁民權益與安全，也盼受害漁民向漁會回報，並挺身投票。

國民黨屏東縣黨部則回應，當天蘇清泉、書記長林育先等人，25日下午前往議員張榮志服務處，與地方幹部及漁會相關幹部候選人座談，傾聽心聲，並加油打氣，強調並未用黑函與恐嚇等手段，影響漁會選舉，也呼籲恆春區漁會，身為漁會選舉主要執行單位，務必堅持公平、公正、公開原則。

18日將進行漁會改選，恆春區漁會總幹事為同額競選，反對派雖沒有適合人選，不過仍私下運作，希望掌握代表及理事席數。

(中時)