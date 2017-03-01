順豐控股連4漲 傳被官方盯上

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中國快遞第一股順豐控股上午開盤即飆出漲停，連續4個交易日上漲，下午遇恐慌性賣壓，漲停板被打開，終場收漲4.79%，連日飆漲的順豐傳出被官方盯上。

大陸財新網報導，2月24日借殼在深交所上市的順豐控股1日開盤就飆出漲停，股價攻上人民幣73.48元。不過上午11時許，知情人士透露，交易所及相關部門開始密切關注順豐控股的交易情況。

受利空消息影響，下午2時20分左右，恐慌性賣壓出籠，順豐控股的漲停板也被打開，股價一度翻黑並大幅震盪，震幅達13.29%，最低報64.60元，但逢低的買盤順勢承接，終場收報70.00元，漲4.79%。

陸媒報導，連續4個交易日收漲的順豐控股，若按昨天股價計算，大股東王衛身價已達1800億，只要再4個漲停，就可超越大陸首富王健林，不過目前看來「首富之路」沒這麼快。

陸股今天雙雙上漲，上證綜指漲0.16%，深證成指漲0.26%。上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）1日開低後，延續震盪走勢，尾盤小幅拉回，最後收3246.93點，漲5.2點，漲幅0.16%，成交量2259.41億元。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）同樣開低，一路震盪走高，收盤報10418.62點，漲27.28點，漲幅0.26%，成交量2704.77億元。1060301

(中央社)