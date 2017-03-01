順豐控股連4漲 傳被官方盯上
中國快遞第一股順豐控股上午開盤即飆出漲停，連續4個交易日上漲，下午遇恐慌性賣壓，漲停板被打開，終場收漲4.79%，連日飆漲的順豐傳出被官方盯上。
大陸財新網報導，2月24日借殼在深交所上市的順豐控股1日開盤就飆出漲停，股價攻上人民幣73.48元。不過上午11時許，知情人士透露，交易所及相關部門開始密切關注順豐控股的交易情況。
受利空消息影響，下午2時20分左右，恐慌性賣壓出籠，順豐控股的漲停板也被打開，股價一度翻黑並大幅震盪，震幅達13.29%，最低報64.60元，但逢低的買盤順勢承接，終場收報70.00元，漲4.79%。
陸媒報導，連續4個交易日收漲的順豐控股，若按昨天股價計算，大股東王衛身價已達1800億，只要再4個漲停，就可超越大陸首富王健林，不過目前看來「首富之路」沒這麼快。
陸股今天雙雙上漲，上證綜指漲0.16%，深證成指漲0.26%。上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）1日開低後，延續震盪走勢，尾盤小幅拉回，最後收3246.93點，漲5.2點，漲幅0.16%，成交量2259.41億元。
深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）同樣開低，一路震盪走高，收盤報10418.62點，漲27.28點，漲幅0.26%，成交量2704.77億元。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。