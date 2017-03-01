機捷通車 首月票價5折

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機場捷運明天將正式營運，除了搭機出國旅客外，沿線民眾也可搭乘機捷改變通勤方式，第一個月除了票價5折優惠外，通勤族也可以善用369定期票、135團體定期票優惠專案。

桃園捷運公司表示，桃捷公司累計從2月2日試營運以來，已達到127萬多人次，而明天將在A1台北站舉行正式通車典禮。

正式通車後每天營運時間為上午6時到晚上11時，第一個月票價5折優惠，A1站到A13站直達、普通列車平均7.5分鐘一班，A14a站到A21站為普通列車每15分鐘一班列車。

在乘客關心的票價上，正式通車後第一個月票價5折優惠，另外桃園捷運公司也將全力推廣機捷通勤369定期票優惠專案及135團體定期票優惠專案，「369」就是購買30、60、90天定期票，分別打7折、65折、6折優惠。「135」專案則是適用公司行號或機關、學校、社區團體通勤族，在期限100天內選購定期票，300張以上，享有票價5折優惠。

另外，A7體育大學站、A8長庚醫院站，也都有規劃「202體育大學—工四工業區」循環公車、設置YouBike租賃站、「708林口—南崁」快捷公車上路，可以讓乘車族在到站後，轉乘其他交通工具，抵達就近的目的地。1060301

(中央社)