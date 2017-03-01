南檢搜索元大人壽 傳喚3主管

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台南地檢署證實，南檢2月24日北上搜索元大人壽，今天以證人身分傳喚3名主管；但南檢未透露案情。

南檢發言人陳建弘說，南檢今天傳喚元大人壽的法務、稽核及資訊3個部門主管；南檢2月24日搜索時，也查扣了一些資料。

外傳南檢搜索元大人壽，疑似調查元大人壽員工內神通外鬼，涉嫌販賣保戶資料給詐騙集團，但南檢未透露案情內容。1060301

(中央社)