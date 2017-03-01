見詹啟賢僅致意 陳鎮湘：319案還是沒答案

國民黨副主席陳鎮湘認為，319案12多年來還是個謎。(潘維庭攝)

國民黨副主席陳鎮湘日前在基層黨內座談時，提到前副主席詹啟賢在319槍擊案的處理上，有令基層質疑的聲音。1日詹啟賢特別在中常會結束後，向全體中常委報告當時的處理經過，會後陳鎮湘在中山廳門口向詹啟賢致意，但並未再向詹道歉。

被記者問到為什麼沒當面再向詹致歉，陳鎮湘表示，一切就事論事，自己和詹是同事，給他帶來困擾，所以在臉書上向詹致歉，「我不需要再說了，我在臉書上講過了。」

陳認為，319這件事並沒有答案，12年了沒有答案，「我們心中還是存在問號，我到各基層單位，聽到都是懷疑，我們表達懷疑難道不對嗎？」

陳鎮湘表示，我對他（詹）個人，兩人都擔任副主席，「我們等於兄弟一樣」，給他帶來困擾，我感覺不好意思，在臉書上說一聲抱歉，我想這也很自然。

記者問，是否接受詹啟賢今天報告的解釋？陳表示：「我沒有參加，但他有機會暢所欲言，我會看錄影，我們基層了解後還可以再交換意見，不管怎樣目前為止，319這件事可以說沒有答案，永遠都是一個謎，不是嗎？」

至於有中常委認為陳的言行有影響黨魁選舉選務中立之嫌，問陳有沒有要請假，陳答：「我到基層座談，跟請假有什麼關係？我沒有幫人家助選。」

他說，他也不知道為什麼基層座談的錄音為什麼會流出去，但他認為，如果黨員提問題，他身為座談主持人，表達看法，不要想得麼複雜，本來是很單純的問題，民主社會大家表達出來滿好的。

他並再度強調，319案存疑12年了，如果詹啟賢的報告給大家能釋懷是好事，「如果不能釋懷，就永遠得不到答案了。」

(旺報)