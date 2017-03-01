兵整中心協助 埔榮醫院戰車重現威武面貌
臺中榮民總醫院埔里分院院區內有二部「M108自走砲車」，是院內重要戰爭文化資產，雖然這二部戰車已退役，仍帶給榮民伯伯們很大的心理慰藉，經年累月、風吹日曬其外觀已斑駁，陸軍兵工整備發展中心聽聞院方有修復戰車外觀，主動連繫進行彩繪美容，讓戰車回復雄赳赳、氣昂昂的容貌。
M108自走砲為美國研製的自走砲，民國59年起，陸軍購入117部M108，配備在陸軍4個裝甲兵獨立旅裝甲混合炮兵營，取代M7、M52自走砲，但由於火力與射程有限，加上民國71年引進火力更強的M-109 A1B、M-109A2，配合民國88年精實案，M-108開始除役，於民國92年底全數除役。
其中兩部M108台中榮民總醫院埔里分院戶外展示，許多身體不方便的榮民伯伯，堅持坐輪椅散步，來看一下這兩部曾經陪伴他們軍旅歲月的砲車，但因經年累月風吹日曬雨淋，砲車迷彩漆剝落、車體生鏽，不見往日雄風。
陸軍兵工整備發展中心政戰主任胡錦龍上校特別指派士官長吳政憲及楊睿恩、詹維駿二位中士擔負美容任務，3人歷經6個工作天，精心地磨除生鏽、填補凹洞、重新烤漆，讓二部戰車再現往日風采，吳姓住院榮民表示，自己昔日也是裝甲兵，見到戰車恢復嶄新面貌，內心受到很大的鼓舞面對晚年。
(中時)
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