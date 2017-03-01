未脫稿沒暴走 川普首場國會演說反應佳
美國總統川普今天發表首場國會演說，鏡頭前只見冷靜沉著，幾乎逐字照稿演說的川普，過去動輒脫稿暴走的川普不見了。
美聯社報導，波士頓的穆洛尼（Mike Mullowney）說，他和家人在螢幕前觀看演說，原本以為會看到「1場十足的馬戲表演」，結果驚訝地發現，川普的舉止總算有總統的模樣。穆洛尼說：「這令我大為訝異，」
川普國會演說內容一如過往，高聲明白譴責「激進伊斯蘭國恐怖主義和移民罪犯」，也提到貶抑他的人可能會攻擊的許多事情。但某些人會認為，他的演說方式有了很大的改變。
不少人說「讀稿機川普」出現了，「推文川普」不見了。
沒把票投給川普的穆洛尼說，他覺得他的語調令人安心，聽起來像是他會支持的對象。「聽來像是他真有一套治國之道」。
法新社報導，部分民主黨女性議員一身白色裝束出席，以示肯定倡議女性參政權運動，並呼應川普政策所面臨的大力反對。
川普有時會展現同理心，並主張實施支薪育嬰假等顧及家庭的政策；甚至因替美國提出比較樂觀的願景以及主張團結，而贏得民主黨議員的謹慎誇讚。
康乃狄克州民主黨籍議員拉森（John Larson)說：「這不像他的就職演說那麼黑暗，他嘗試傾聽。」
根據最新CNN/ORC民調，57%收看演說的美國民眾表示，他們對演說的反應十分正面。近7成民眾認為，總統提出的政策將使國家走上正確的方向，同時近2/3表示，川普指出了正確的國家優先要務。1060301
(中央社)
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