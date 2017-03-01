薩德快成真 陸網民罵樂天官網也癱瘓
薩德在南韓部署幾成定局，大陸網民「愛國主義」情緒沸騰，不僅樂天大陸官網被攻擊到癱瘓，相關討論串也登上微博即時熱搜榜，樂天在大陸的員工已「未雨綢繆」，防範突發情況。
樂天集團2月28日與南韓軍方就部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）簽署易地協議。根據韓聯社今天的報導，樂天的大陸官網（lotte.cn）前天下午就陷入癱瘓。至下午5時30分發稿前，網頁仍顯示為「Not Found」。
目前大陸網民持續在微博上對樂天叫囂，下午5時30分「樂天中國官網癱瘓」的討論登上微博即時熱搜榜第13名，相關搜尋指數逼近9萬。韓媒報導，樂天在大陸的員工正密切關注相關情況，「未雨綢繆」防範突發。
大陸環球網今天引述韓聯社報導，樂天方面表示，專家經查判斷，樂天的大陸官網癱瘓是駭客發起的病毒攻擊所致。樂天有關負責人表示，目前發現都是網民的個別攻擊，尚未有組織的攻擊或抵制行為。
環球網指出，根據中國大陸電信業者中國移動和中國聯通的有關數據分析，結果顯示，2月27日和28日樂天中國大陸官網的流量驟增至平時的10至25倍。1060301
(中央社)
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