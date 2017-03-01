陸船越界拒檢 遭罰120萬驅離

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中國大陸漁船「閩長漁24188號」日前越界捕撈，還拒絕受檢加速逃逸，基隆海巡隊強行登船將人船帶回調查，海巡隊今天下午確認罰鍰120萬元入庫後，派艇將「閩」船驅離出境。

基隆海巡隊表示，2月4日晚間動員2艘百噸巡防艇執行「護永專案」，發現彭佳嶼西北方約20浬海域，疑似有中國大陸漁船正在作業，10033、10050艇2月5日凌晨2時30分，在彭佳嶼西北方21.5浬處，確認「閩」船正在違規拖網。

正當巡防艇靠近時，「閩」船卻加速逃逸拒檢，2艘巡防艇立刻上前夾擊並強靠，並以優勢警力跳船登檢，迫使「閩」船放棄抵抗，海巡隊調查，158噸的「閩」船，曾有5次遭海巡隊驅離，「閩」船2月4日從福建省長樂市浮岐港出發，船上共有11名船員。

54歲的張姓船長坦承進入中華民國領海違規拖網，遭查獲時已下第2網，船上共有2000公斤漁獲。他表示，同鄉其餘漁船船長當時正沉浸在春節氣氛中，他想趁早出門作業，預計漁獲量可大增，勢必能大賺一筆。

基隆海巡隊下午1時會同基隆市政府人員沒入船上漁網、漁具，並切割破壞起網設備，經確認新台幣120萬元罰鍰入庫後，由基隆海巡隊派艇驅離出境。1060301

(中央社)