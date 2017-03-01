雲林慢飛天使饗宴 慈善公益音樂會

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雲林縣政府今天表示，嘉義愛樂管弦樂團邀鋼琴家黎國媛和德國大提琴家雷納、金澤（Reiner Ginze），演出慈善公益音樂會，並邀慢飛天使等弱勢團體免費參加音樂饗宴。

嘉義愛樂管弦樂團去年6月在雲林演出俄羅斯風情，獲得熱烈迴響，3月9日晚間7時30分，在雲林縣政府文化處音樂廳，邀請鋼琴與大提琴對話演出。

演出曲目有貝多芬的G小調第二號大提琴奏鳴曲、布拉姆斯的E小調第一號大提琴奏鳴曲等經典樂章，將為樂迷帶來視覺與聽覺的雙重享受。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，感謝主辦單位慈善公益音樂會提供1成門票，邀請雲林縣內慢飛天使、家扶中心等弱勢團體，享受音樂療癒的饗宴。1060301

(中央社)