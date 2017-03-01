陸經濟犯罪多　非法集資案一年近萬件

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中國大陸非法集資案件頻發，當地最高人民檢察院公訴廳廳長陳國慶表示，去年檢察機關公訴部門共受理非法集資案件9500餘件。

上述案件中，非法吸收公眾存款案有8200餘件、集資詐騙案1200餘件。

大陸近年非法集資的亂象，可從P2P網路借貸平台氾濫、投資公司創造各類衍生性金融產品等現象看出。其中，2014年到2015年底間「e租寶」非法集資案人民幣598億元（約新台幣2717億元）、涉及逾115萬投資人最為龐大。

有鑒於非法集資已從城市蔓延到農村，今年2月公布的「（中共）中央一號文件」也首次提出要嚴厲打擊農村非法集資和金融詐騙。

中新社報導，針對涉眾型經濟犯罪多發的情況，陳國慶在接受訪談時表示，檢察機關要把防範金融風險放在更加重要位置，嚴懲非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經濟犯罪以及洗錢、地下錢莊、網路傳銷等犯罪。1060301

(中央社)