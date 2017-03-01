機捷通車 推桃囍通車紀念套票

機場捷運明天正式營運，桃園捷運公司推出限量5000套，印有「桃囍」的通車紀念套票禮盒，其中明天線上預購量為2000套，11日現場販售3000套。

桃捷今天表示，套票禮盒委託悠遊卡公司製作，每套內含2張悠遊卡，為對卡設計，象徵機場捷運通車不僅是桃園的囍事，也是台灣的囍事，有雙囍臨門之意；以精裝禮盒呈現大器質感，盒面印有「桃囍」，亦為討喜之諧音，禮盒售價新台幣600元，每人限購2套，售完為止。

通車紀念票卡由設計桃園市吉祥物丫桃、園哥的設計師徐千舜操刀， 票卡設計理念為機場捷運是一條美好的道路，連接家門與世界，承載許多夢想。精裝盒背面題字「山青。水澈。花綻放。旅人。歡喜。好時光」，希望旅客們搭乘機捷時能一路欣賞窗外的風光，感受機捷帶來的生活中的便利與美好。1060301

(中央社)