機捷通車 推桃囍通車紀念套票
機場捷運明天正式營運，桃園捷運公司推出限量5000套，印有「桃囍」的通車紀念套票禮盒，其中明天線上預購量為2000套，11日現場販售3000套。
桃捷今天表示，套票禮盒委託悠遊卡公司製作，每套內含2張悠遊卡，為對卡設計，象徵機場捷運通車不僅是桃園的囍事，也是台灣的囍事，有雙囍臨門之意；以精裝禮盒呈現大器質感，盒面印有「桃囍」，亦為討喜之諧音，禮盒售價新台幣600元，每人限購2套，售完為止。
通車紀念票卡由設計桃園市吉祥物丫桃、園哥的設計師徐千舜操刀， 票卡設計理念為機場捷運是一條美好的道路，連接家門與世界，承載許多夢想。精裝盒背面題字「山青。水澈。花綻放。旅人。歡喜。好時光」，希望旅客們搭乘機捷時能一路欣賞窗外的風光，感受機捷帶來的生活中的便利與美好。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。