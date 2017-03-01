對便衣警嗆聲還想亮槍 被制服後求饒
屏東內埔派出所3名員警今天凌晨購買宵夜，發現店內2名男子形跡可疑，看了一眼，其中的1男對著便衣警嗆聲「看三小」還想亮槍，被現場制服後，不斷向員警求饒。
警方表示，內埔派出所3名員警準備服深夜勤務，到轄區豆漿店吃消夜，凌晨1時30分發現有2名男子進入店內外帶消夜，其中1名較年輕的男子神色異常，員警看了一眼，這名男子趨前嗆聲「看三小」，並要員警到店外面「喬」。
警方表示，2名男子出外走到路旁的自小貨車內疑似取槍，3名員警立刻表明身分且通報巡邏網支援，並立即制止2名男子，經支援警力到達後合力將2名嫌疑人制服，員警在自小貨車內查獲手槍1支、彈夾1個、子彈8顆，安非他命1小包及吸食器1個。
2名男子都姓潘，分別是24歲與42歲，都有毒品前科，其中，24歲潘男還有違反性自主前科，2人被逮後不斷向員警求饒，希望員警可以放他一馬。
2人訊後都依槍炮彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。1060301
(中央社)
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