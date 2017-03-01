法院撤銷勒令停業 八仙樂園可重新營業
八仙樂園前年發生粉塵爆炸事故，被交通部觀光局以違反觀光條例勒令停業；八仙不服提告，台北高等行政法院認為這有違比例原則，今判八仙停止營業部分等撤銷，仍可上訴。
此外，八仙樂園不服觀光局因本案對其開罰新台幣5萬元上訴部分，遭北高行駁回。
這起案件源於八仙樂園與瑞博公司簽訂「活動場地租賃合約書」，雙方約定八仙樂園將位於「6、7、8」的遊樂區塊出租給瑞博公司，並將水池抽乾，供瑞博公司於民國104年6月27日舉辦「彩色派對」。
不過，「彩色派對」活動期間，發生粉塵爆炸燃燒，造成遊客死傷達數百人。
觀光局調查後，認為八仙樂園未經核准，分割出租觀光遊樂設施，違反觀光遊樂業管理規則第23條第1項規定，因此依發展觀光條例第55條第3項規定，裁處5萬元罰鍰，並以同條例規定，命八仙樂園立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止。
八仙樂園不服提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟案。
北高行法官認為，本件違規行為是對八仙樂園「未取得使用執照之6、7、8遊樂區區域，違法分割出租對外開放經營」，其違規地點是在6、7、8區域內，不應擴及與本案無涉的其他園區。
北高行調查，活動場地在塵燃事件發生後，旋即經檢調機關封鎖線隔離，已達保全證據的目的，且本件塵燃事故，是因活動場地內的高溫電腦燈引燃粉塵所致，在活動場所以外的區域，並無違規情事。
北高行指出，觀光局在無證據足認該等區域有何缺失立即引起公共安全的危險，僅為實施檢查，即未定範圍命令八仙無限期停止「整個八仙海岸園區」全部營業，顯然逾越實現目的之必要程度，且讓八仙之財產權、營業權遭受嚴重損害，有違比例原則。
北高行今天對此案做出宣判，關於八仙樂園停止營業部分及該訴願決定均撤銷；5萬元罰鍰部分則核無違誤，訴願決定予以維持，應予駁回。1060301
(中央社)
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