陸兩會召開在即 傳河北企業停產造藍天

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「兩會」是中國大陸官方年度重要會議，外媒報導，為了降低霧霾嚴重的北京汙染程度，河北省近日要求省內企業停產，以創造「兩會藍」，讓北京藍天再現。

中國大陸嚴重的霧霾天候，讓許多地區總是一片陰霾，見不到藍天。但神通廣大的北京當局多次為了讓會議順利舉行，下令周邊企業停產，讓外賓順利見到藍天白雲。最著名的當屬2014年亞太經合會議（APEC）在北京召開時的「APEC藍」。

面對即將召開的全國人民代表大會與中國人民政治協商會議，法國國際廣播電台指出，為了降低霧霾嚴重的北京汙染情況，河北省近日要求省內企業停產，鋼鐵、化工、醫療等企業從昨天起強行斷電，正常生產時間「待定」，就是希望能在兩會期間，創造「兩會藍」。

不過當地政府表示，部分工廠停產或是生產線被貼封條，是因為安全與空氣汙染未達標準所致。

據中國大陸環境監測總站會同中心預報，北京、天津、河北等地重度汙染持續，霧霾壟罩三地，要今天過後才會逐步好轉，汙染也才會有所緩解。

報導引述河北網民的話指出，河北近日廣泛流傳一段通告，指稱因為兩會召開在即，河北所有企業從2月25日起全部停產，部分行業斷電。消息也指稱，河北醫藥產業已經收到停產文件，也有冷軋鍍鋅企業收到停產通知。1060301

(中央社)