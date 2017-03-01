北市英語融入課程 9月擴大試辦

北市推廣實驗教育，去年有6校實施英語融入教學，今年9月起擴大為12校試辦，規模、經費也將提高。

北市天母、明湖、大安、萬芳、萬興、仁愛6所國小、共750人，從去年9月起，試辦英語融入教學，以健體、藝文、自然及綜合等領域為主，像是仁愛國小融入刷牙動作與口腔英文，天母國小則是透過跳繩、躲避球等體育活動教英文。

萬芳國小則是將英文融入美勞課，老師倪研菱、劉瑞贇笑說，如「文字變變變」單元，會讓學生用英文名字與其喜好圖案，繪成一幅畫；學生侯豫安表示，她的英文名字是Nita，喜歡蛋黃哥，所以把N畫成一雙筷子，圖畫中也有蛋黃哥、醬油。

大安國小則以英語繪本故事帶動學生興趣，英文老師陳淑珠說，會讓學生講述、演出繪本，雖然學生不一定了解每一個單字，但透過肢體表達，學生對英文比較沒有感到距離，壓力也沒那麼大。

教育局綜合企劃科長諶亦聰表示，去年6校試辦英文教學，每校補助費用為新台幣5萬元；預計今年9月起有12校試辦，每校補助費也將提高到10萬元。她說，希望藉英文融入教學，弭平學生學習落差。1060301

(中央社)