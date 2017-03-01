總統府新增第3位發言人 林鶴明上任

總統府宣布，從今天開始，新增第3位發言人、總統府專門委員林鶴明；未來，林鶴明將與現任總統府發言人黃重諺、公共事務室主任張文蘭一起擔任發言人工作。

林鶴明是台北市政府前發言人，今年1月被借將至總統府，擔任總統府專門委員，今天開始並將擔任府發言人工作。

黃重諺說，未來發言人的分工，張文蘭主要是與總統府相關的公共事務與儀節部分的發言人，而總統府的政治發言和輿情回應，則由他與林鶴明負責；黃重諺笑說「這一定程度代表我的週休二日可期」。

林鶴明今天與媒體見面，僅說「請大家多多指教」。1060301

(中央社)