北市老人健檢開跑 剩14家醫院有名額可登記

台北市衛生局106年老人健康檢查服務預約時間，於3月1日開跑，凡設籍於台北市今年年滿65歲以上老人或55歲以上之原住民皆可參加，共有31家特約醫院提供服務。

今年有21家醫院自辦網路取號。截至3月1日上午12點為止，已有台大醫院、台安、國泰、台北醫學大學附設醫院、馬偕、長庚、三總、振興、萬芳、臺北榮總、中國醫大台北分院、台北市立聯合醫院（仁愛院區）、台大北護分院、宏恩、中山、中心及三總松山分院等17家醫院回報網路名額及現場名額皆已額滿。

衛生局提醒，已取得號碼的民眾，需先依規定取得醫院登記資格號碼牌，再遵守特約醫院的登記規定，進行預約健康檢查日期，若未符受檢資格或未依照特約醫院規定辦理登記，醫院有權利保留或取消長者之登記資格。

目前還可登記醫院則有台北市立聯合醫院忠孝院區、中興院區、和平、婦幼院區、陽明院區、林森中醫昆明院區、博仁、關渡、新光、西園、仁濟、康寧、景美及萬華醫院等14家醫院尚有名額，市民可直接上各特約醫院官方網站直接取號，也可以至台北市政府衛生局取號平台（http://aged.health.gov.tw）進行取號，或是直接持身分證及健保卡直接至這16家醫院登記，

若要瞭解各特約醫院登記預約及名額剩餘情形，可上網參閱（http://health.gov.taipei/Default.aspx?tabid=401）。

衛生局表示，目前衛生福利部國民健康署亦有補助40至64歲民眾每3年1次及65歲以上長者每年1次成人預防保健服務，項目涵蓋身體檢查、憂鬱症檢測、生化檢查及健康諮詢等多項檢查。衛生局與12家特約醫院診所及12區健康服務中心合作，在各行政區學校、區（里）民活動中心等社區服務據點，自3月4日起辦理60場成人整合性預防保健服務，免費提供「4大癌症篩檢」及「成人健康檢查」，黃世傑局長建議民眾可多利用假日定期接受健康篩檢，凡符合篩檢資格市民，歡迎攜帶健保卡在就近社區參加。

(中時)