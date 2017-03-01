男足最強陣再現？徵召陳昌源本周有答案

「足球貴公子」陳昌源（左）。（本報系資料照）

中華男足3月26日將在2019亞洲盃資格賽迎戰土庫曼，日籍教頭黑田和生1日透露，旅外好手殷亞吉、朱恩樂都可望歸隊，加上旅外本土戰將陳柏良、陳浩瑋、溫智豪、陳昭安，倘若本周也能敲定「足球貴公子」陳昌源，中華隊可望於台北田徑場重現「最強陣容」！

中華男足將於14日赴越南移地訓練，效力中乙湖南湘濤的陳昭安將隨隊前往，殷亞吉和甫加入泰國T3聯賽的吳俊青在越南和中華隊會合，其餘旅外好手23日於台灣報到。

中華隊台西混血後衛殷亞吉（右二）可望歸隊。（本報資料照片／王錦河攝）

土耳其歸化前鋒朱恩樂（左）將重返中華男足。（本報資料照片）

目前確定的歸隊的旅外好手為殷亞吉與朱恩樂。來自土耳其的「台灣女婿」朱恩樂是在2018年世界盃資格賽結束後，於臉書宣布停止國家隊生涯；台灣、西班牙混血後衛殷亞吉則是在亞洲盃資格附加賽對東帝汶前，因未獲日籍教頭今井敏明徵召，理念不合，於臉書宣布在今井任內不再效力中華隊。

至於最受球迷矚目的陳昌源，則是因為與中華足協的機票爭議，於世界盃資格賽告一段落後，提前中止與足協所簽的效力中華隊合約。黑田表示，足協目前仍與陳昌源協商，最快本周會有答案。

(中時電子報)