彰化市長邱建富就職7周年 分享豐碩成果

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彰化市公所昨天舉辦市長邱建富任職7周年成果發表。（吳敏菁攝）

彰化市公所昨天舉辦市長邱建富任職7周年成果發表。（吳敏菁攝）

彰化市長邱建富1日舉辦就職滿七週年成果分享，指去年到今年是市政建設「豐收年」，彰化市第二納骨塔啟用才2個多月，售出近2000多個塔位、為市庫進帳9000多萬元；此外，公立停車場年收益3000萬元，在景氣不佳的大環境，活絡交通也增加財源。

邱建富表示，主政7年來，透過推動「觀光5大軸線」的活化旅遊方式，讓觀光客倍增，去年一整年就湧進近200萬人次的觀光客，今年農曆春節，八卦山大佛風景區也是全國人氣第3高的觀光區；南瑤宮、元清觀等寺廟的香客人數也都翻倍。

今天成果分享，與各級民代、里長與社區發展協會幹部等各界數百名與會，氣氛熱烈。市民稱許社會福利好，70歲以上長者每人發6000元春節敬老禮金，年度決算仍能節餘好幾億元，是全國第一。

邱建富強調，預定117年完工的汙水下水道工程是彰化市歷來最重大的建設，以及全市全面換裝1萬3千盞LED燈等建設，都將為彰化市未來呈現新的城市風貌。至於，彰化市鐵路高架化、東區擴大都市計畫與台中捷運延伸至彰化等案，也都可望在今年定案。

邱建富兩任市長將屆滿，邱建富對未來選擇的跑道保留彈性空間，但支持者預期，選立委、縣長，或者到中央擔任公職等等，都是可能的選項。

(中時)