中常會後319槍擊報告 詹啟賢：傳聞小護士不存在

詹啟賢手舉319槍擊案報告書表示，他都是根據這份報告的內來陳述，絕對沒有造假。（鄭任南攝）

前國民黨副主席詹啟賢1日於國民黨中常會後，針對319槍擊案提出報告。（鄭任南攝）

詹啟賢（左）在記者會結束後與國民黨副主席陳鎮湘（右）握手。（鄭任南攝）

前國民黨副主席詹啟賢1日於國民黨中常會後，針對319槍擊案提出報告。詹啟賢表示，前總統陳水扁當天確實送醫前已有傷口，但是不嚴重，傳聞的小護士並不存在。詹啟賢手舉319槍擊案報告書表示，他都是根據這份報告的內來陳述，絕對沒有造假。記者會結束後，國民黨副主席陳鎮湘在門口向詹啟賢握手致意。

(中時)