一階限水啓動 民進黨中常會邀李世光專案報告

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經濟部長李世光出席中常會。（方濬哲攝）

蔡英文總統（右）到場時，李世光（中）仍與民進黨立委高志鵬交換意見。（方濬哲攝）

針對新北板新與林口、桃園、新竹共四個地區，今日開始實施「一階限水」，民進黨中常會邀請經濟部長李世光針對水情做專案報告，李世光一到場就與民進黨新北市立委高志鵬交換意見。

(中時)