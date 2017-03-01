提供薩德用地 網軍攻佔韓樂天中國官網
南韓樂天集團1日表示，樂天中國官網（lotte.cn）前日下午陷入癱瘓迄今。樂天方面表示，專家經查判斷，官網癱瘓為駭客發起病毒攻擊所致。
韓聯社報導，經對大陸手機用戶所使用的「中國移動」和「中國聯通」兩大行動電話公司的有關資料進行分析的結果顯示，2月27日和28日樂天中國官網的流量驟增至平時的10至25倍左右。
樂天有關負責人表示，目前可發現部分網民對樂天官網的個別攻擊行為，但尚無有組織的攻擊或抵制行為。該公司在大陸員工正在密切關注相關情況，防範突發情況。
樂天集團28日與韓軍就部署「薩德」簽署易地協定。根據協定，樂天向國防部出讓星州高球場，國防部將南楊州市軍用地塊轉讓給樂天。樂天中國公司擔憂在華業務因此受到負面影響，同時面臨著較大的輿論壓力。
大陸官媒日前已號召網民打擊樂天並懲罰南韓，至於中國外交部則提出嚴厲警告。
(中時電子報)
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