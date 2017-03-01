彰縣田中公所送蛋糕 替80歲以上長者慶生

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田中公所貼心致贈80歲以上長者生日蛋糕。(鐘武達攝)

彰化縣田中鎮公所敬老很貼心，連續2年多來每年都送蛋糕為鎮內80歲以上的老人家慶生，主任秘書黃瓊瑤今天與社政課長陳志成代表鎮長謝文賢登門送蛋糕為長輩暖壽，讓老人家是既感動又開心。

黃瓊瑤說，田中鎮長者比率偏高，有不少老榮民及獨居老人，需要社會的關心，2年多前，鎮長謝文賢提議在長者生日時致贈80歲以上長者蛋糕，獲得全體鎮代會認同。雖然蛋糕值不了多少錢，卻代表著滿滿的關懷。

今天公所總共造訪5名長者，首站是北路里90歲的阿嬤賴錢菊鸞，阿嬤看到公所人員帶來生日蛋糕，相當開心。

黃瓊瑤表示，田中鎮目前80歲以上長輩達2041人，都將陸續收到公所敬老的心意，而考量到老人家的健康，公所贈送的蛋糕都是特製的低糖、無奶油「純蛋糕」。

(中時)