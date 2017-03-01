港都盃田徑賽開幕 4項4人破大會

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清水國中張博寓。(大會提供)

2017年港都盃全國田徑錦標賽1日起至4日在高雄國家體育場舉行，計有全國374個單位、3409位菁英選手及教練參加今年的田徑體壇年度盛會，首日共有4項4人破大會紀錄，1項1人平大會紀錄。

國男組標槍中市清水的張博寓第1次試擲就以63公尺47破大會63公尺41原紀錄，接著第2次再以64公尺84再創大會新紀錄，並以此成績摘金。

雲縣麥寮高中楊睿萱在國女400公尺預賽跑出56秒91，改寫大會57秒16紀錄。中市梧棲李允辰在國男組跳遠，以7公尺02（+0.1）破大會6公尺95原紀錄。新北溪崑鄭歆瑩在國女100公尺預賽，以12秒20（+0.6）刷新大會原12秒25紀錄。

雲縣斗南高中蔡瀞瑢在高女組跳高1公尺75第1次試跳即越過，且平大會紀錄，但試圖挑戰1公尺76可惜3次均告失敗。

(中時)