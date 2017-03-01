陸智庫：中方應用軍事手段反制薩德入韓

圖為南韓部署薩德對中國之影響。（圖取自環球網）

南韓軍方已和樂天集團簽署「薩德」用地交換合約。大陸中央黨校國際戰略研究所教授張璉瑰表示，由於「薩德」事關中國重大安全利益，中國可以採軍事手段對抗軍事挑戰。

澎湃新聞報導，中中國國際戰略研究基金會學術委員會主任張沱生表示，中國本不願發起軍備競賽，但是在「薩德」即將進入韓國的情況下，中國應當適當提高核武庫的數量與質量，擴大進攻性導彈的規模，確保國家擁有可靠的二次核反擊能力。

從戰術角度看，一位中國軍方匿名人士表示，中國也有充分的手段對「薩德」系統進行軟硬壓制，包括在必要時予以物理摧毀。例如，中國的多款中短程彈道導彈、巡航導彈、及遠程火箭砲都可以有效突破其防禦體系，而在電磁領域、網絡空間也可進行軟性的有效壓制。

(中時電子報)