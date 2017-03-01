台灣電影文化園區招商 建築物不限高度

我要評比

新北市府新聞局長張其強今天表示，佔地1.6公頃的「台灣電影文化園區」將招商，規劃為影視後製技術及開發新娛樂產業的主題園區。建築物不限容積率及高度。

文化部與新北市政府共同興建，位於新莊副都心的「國家電影中心」今年將動工，民國109年完成。

「新北影視廊帶發展論壇」今天舉行，張其強表示，國家電影中心旁的停車場用地，規劃為台灣電影文化園區，希望讓台灣的影視後製技術，成為世界影視產業最重要的代工基地。

張其強說，與台中市或台南市正規劃中的影視基地不同，新北市電影文化園區不會去爭奪拍片資源，希望有所區隔，讓台灣在影視產業明確分工。

張其強在論壇表示，去年台灣前5大賣座電影（美國隊長、死侍、屍速列車、奇異博士、自殺突擊隊），包括南韓出品的「屍速列車」在內，5部外片都需要強大的後製技術特效。

此電影或影視產業的技術發展，不帶動拍攝電影、剪接，連帶特效、動畫、甚至特殊化妝相關後製周邊產業快速發展，也讓電影院提升播映設備，才能凸顯影片製作採用的高端技術，滿足觀眾視聽要求。

市府官員說，影視產業新發展，和台灣既有的資通訊產業息息相關，像是3D、VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）或是動畫。台灣已經有業者反映，租用的辦公室租金過高。

市府規劃佔地1.6公頃的基地，屬市有土地，新聞局為管理機關，土地使用分區為停車場用地兼供電影文化中心使用，建蔽率80%，容積率及建築高度，都沒有限制。官員說，最主要考量是因應電影的特殊需求，或許可以成為新北市新地標。

這個構想，投資金額新台幣20億元，今年依據促參法、文化創意產業發展法、產業創新條例，進行促進民間參與公共建設可行性評估與及先期規劃作業。明年（107年）公告招商，明年中才要議約及簽約。

張其強說，影視與資通訊產業相互匯流，除影音的後製基地的構想，遊戲產業，甚至演唱會、星光大道、特映會，電競比賽等娛樂產業，都可發揮想像，不需設限。1060301

(中央社)