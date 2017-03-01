吃霸王餐名氣響 花蓮白吃情侶遭直播大打出手
花蓮一對年輕情侶屢次遭人抓包吃霸王餐，指控程度多到成「網紅」，昨晚倆人在市區一家美式餐廳，疑似要吃霸王餐遭網友撞見，網友見狀在「花蓮同鄉會」怒PO文，還熱心在現場大開白吃直播畫面，不料雙方一言不合，在店家門口大打出手，雙雙被帶回警局偵訊。
年僅23歲的王姓、吳姓情侶霸王餐案例在花蓮區社團多到大家都認得出來，行徑手法雷同，到餐廳點餐會一直吃到打烊前，付款時則聲稱「沒帶皮包」、「可質押證件」、「朋友隔天會來付」等慣用理由，有些店家屢屢被賴帳後，皆摸摸鼻子自認倒霉。
心有不滿的業者則將畫面PO上網提醒同業，網友負評說「人不要臉天下無敵」、「利用人的善念行騙真可惡」，還有網友遇到2人就PO網，小情侶行蹤全民監督，成為另類網紅。
由於雙方昨天在直播中毆打，警方為避免事態擴大，用巡邏車將2人載離現場，昨天也有10多人受到號召到警局關心，開直播的女網友說，看不過他們利用人的善念到處白吃白喝，理應受到法律制裁。警方表示，雙方原互控傷害，但事後已順利和解，2人在餐廳點用755元餐費，店家也不願追討，自負損失。
(中時)
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