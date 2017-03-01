「8咘的搞怪樂園」公益日 愛心滿滿大平台

「8咘的搞怪樂園」今天舉辦公益日，邀請弱勢孩子到樂園盡情玩樂。（柯宗緯攝）

全新概念式親子樂園「8咘的搞怪樂園」開幕至今佳評如潮，為期45天的樂園，在2月28日已圓滿劃下句點。主辦單位特別訂在3月1日邀請高雄社福團體、弱勢孩童盡情暢遊8咘的搞怪樂園，希望透過8咘的搞怪樂園把愛與歡樂散播到每個角落，並為小小勇士們注入能量。

8咘的搞怪樂園總製作人温昇樺表示，為期45天的展期，非常感謝大家對8咘的搞怪樂園的支持與鼓勵，這次必應創造打造這座親子樂園，最主要是讓現代的父母在忙碌的工作之餘，可以利用假日陪伴小孩在8咘的搞怪樂園渡過最好的一天，因此8咘的搞怪樂園提供了一個親子共樂的場地，在這裡全家人可以共創一個美好的回憶。

他表示，我們也發現，仍有許多社福團體或弱勢孩童，基於某些因素無法前來遊玩，為了照顧這些無法前來遊玩的孩童們，8咘的搞怪樂園特別加開了一天公益日，傳遞愛的能量，散播更多歡樂給需要的孩童，並感謝立法委員賴瑞隆賴委員邀請高雄許多社福團體，一起將愛與歡樂從高雄散播出去。

今天(3/1)特別邀請社福團體、弱勢孩童免費入場外，並將部份園區物資，包含Qshion尿布床、樂園限定版毛毯、妙而舒紙尿布、乖乖軟糖等分送給予高雄的社福團體，傳遞「8咘的搞怪樂園」愛的能量，並將更多歡樂散播給予需要關懷的孩童，讓這份能量從高雄擴散到全台。

(中時)