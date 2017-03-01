苗栗客家文化園區聯手書法藝術家義賣　所得捐教養院

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苗栗客家文化園區在春節期間義賣春聯與文創品，日前將義賣所得捐贈造橋鄉私立德芳教養院。（黎薇翻攝）

客發中心主任何金樑（右二）向參觀民眾義賣文創品。（黎薇翻攝）

客家委員會客家文化發展中心苗栗客家文化園區，今年春節期間辦理春來迎客系列活動，吸引近3萬人次入園，園區於春節期間與在地書法藝術家合作義賣春聯與文創品，日前將義賣3萬元及募集到300多張發票，全數捐贈給造橋鄉私立德芳教養院，讓弱勢者接受更好照顧。

苗栗客家文化園區致力推廣客家文化之餘，利用春節期間規畫多項義賣活動，累積入園人潮愛心能量，今年與羅永昌、何在浩、羅笙綸等在地書法家一同揮毫書寫百幅客家春聯、吉祥話等，搭配苗栗園區提供的客家花布餐具及春來迎客背袋等文創品義賣，獲得民眾熱烈響應。

客發中心主任何金樑日前將春節期間義賣所得及募集到300多張發票，全數捐給苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院，由院長林丞遠及院童代表接受。

私立德芳教養院成立於2007年，目前照顧14名智能障礙院生，雖然經營辛苦，在全體職員工用心付出，院生都獲得良好教育與照顧。

何金樑主任表示，義賣所得及發票都是民眾的愛心，希望能拋磚引玉，讓更多從事扶持弱勢的愛心機構能得到更多的資源與協助。

(中時)