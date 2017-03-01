韓國知名烤肉店做公益 包場讓弱勢家庭享美食
這是最有溫度的畫面！韓國知名姜虎東白丁烤肉店台中店，日前與社團法人中華職訓教育創新發展學會攜手合作招待「社團法人台中市亞斯伯格症肯納症協進會」及北屯區「平和里」及「同榮里」弱勢家庭共計130位民眾享用烤肉定食。
亞斯伯格症肯納症協進會理事長陳嵐表示：新年過後正在愁要如何籌措經費和家長學童聚餐，就接到平和里里長林煜舜電話，得知有今天的公益活動，對我們真是一場及時雨。
台中市社會局呂建德局長也被這份愛打動，期盼透過店家回饋傳愛，讓台中市更加幸福。格亨國際餐飲集團執行長蔡宜真表示，因為有台中市民長期的支持，才能讓姜虎東烤肉有穩定成長業績，為了回饋社會大眾和替弱勢盡一份心力，再次和中華職創學會合作，包場邀請弱勢家庭享用烤肉定食，看見每個家庭吃著烤肉定食喜悅的模樣，自己也被感動，同榮里王煌照里長更在現場演奏薩克斯風讓這些弱勢團體體驗難得的美食饗宴。
此次活動的發起者社團法人中華職訓教育創新發展學會理事長薛煒立表示：二月初我們在高雄已經辦了新春圍爐活動，結束後立即與蔡執行長商討規劃，中部的公益活動，由於自己本身也曾患有精神障礙，更加了解身心障礙者的苦處，藉由今日的拋磚引玉，期望能有更多企業加入公益行列。
在外等待用餐的民眾王先生表示：228的連續假期，店內又推出進口啤酒喝到飽吃到飽優惠活動，有預料一定客滿要等待排隊，來到現場看到業者仍願意在熱門用餐時間包場做公益，實在難能可貴，也願意用實際消費行動支持業者善行。
台中市社會局期盼，未來有更多愛心企業響應，讓台中城市更加溫暖幸福。感謝社團法人中華職訓教育創新發展學會和姜虎東烤肉的善行，未來市府希望結合民間力量，為市民創造更多幸福。
(中時)
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