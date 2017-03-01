吃6瓶就減6公斤 麗基公司違規廣告挨罰115萬

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中和區的麗基公司向愛之味買斷販售的「愛之味健字號紅神孅」，因廣告誇大功效，被新北市衛生局開罰115萬元。（池雅蓉攝）

新北市衛生局昨日公布食品、藥物、化妝品廣告違規，而中和區的麗基公司托播廣告時，誇大自家買斷販售的「愛之味健字號紅神孅」功效，稱持續使用就可減少體脂肪、體重，標榜「吃6瓶就減6公斤」，被全台各縣市政府查辦，被新北市衛生局處115萬罰鍰。

新北市衛生局1日公布去年食、藥、妝違規廣告共2445件，其中以食品類做占57％最多，其餘則為化妝品27％及藥物16％，屬新北市業者有591件，共裁處1337萬元。

(中時)