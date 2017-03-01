印度成功試射自製超音速攔截飛彈
印度周三成功試射了一枚自製超音速攔截飛彈，這是新德里在不到一個月內的第二次試射，以加緊建立多層飛彈防禦系統。
據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）等印度媒體報導，試射的「先進防空」（Advanced Air Defence，簡稱AAD）飛彈能摧毀任何來襲的低空彈道飛彈。
AAD飛彈的射程為15-30公里，在15公里高處直接命中目標導彈。消息人士表示，試射旨在評估攔截飛彈在飛行狀態下的各項參數。
AAD攔截飛彈長7.5米，裝有導航系統，為單級固體火箭推進導彈。印度國防官員透露，它有專用機動飛彈發射台與安全數據傳輸裝置，能攔截並進行獨立追蹤，同時擁有精密的雷達。
印度2月中旬曾試射一枚名為「大地防禦飛行器」（PDV）的攔截飛彈，它屬於印度反導系統的一部分。PDV與AAD的射程與打擊高度不同：PDV飛彈用於遠程打擊，打擊高度可達85公里；而今天試射的AAD飛彈打擊的，則是大氣層內的目標，高度相對較低。
(中時電子報)
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