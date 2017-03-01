漫畫巴士開進花東偏鄉小學 敖幼祥圓夢
為實現漫畫下鄉的理想，漫畫家敖幼祥自費購買一輛廂型車，將帶著志工一起下鄉教學。這項計畫今天啟動，漫畫巴士開進花東偏鄉小學，預計一年內巡迴16校。
敖幼祥說，漫畫巴士一直是推廣漫畫教育的夢想，在心中醞釀多年，從自籌經費買車、編教材、聯繫學校，今天開始利用半年時間將前往花蓮靜浦國小、大進國小、卓樂國小、月眉國小及台東縣安朔國小、東海國小、嘉蘭國小、溫泉國小。
他說，取之於漫畫用之於漫畫，讓愛與感恩在生活中實現。漫畫巴士預計每月前進一所小學，利用午休及放學時段帶著偏鄉學生畫漫畫。
出席啟動儀式的文化部人文及出版司簡任視察戴金蜜說，早已注意到敖幼祥推動漫畫巴士下鄉教學計畫，此次補助經費讓夢想實現，也有助文化部推動生活美學。
從2014年開始，敖幼祥在台東生活美學館、東海岸文教基金會的支持合作下，連續3年在花蓮、台東辦理漫畫下鄉，今年首次以烏龍院漫畫巴士的形式下鄉教學。1060301
(中央社)
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