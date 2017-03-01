毒殺金正男案開庭 越女：我沒罪

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金正男毒殺案今日在馬來西亞開庭，兩名外籍女嫌犯被控謀殺罪名，庭訊結束後，兩名女嫌罕見地穿上防彈衣離開，凸顯這起案件的高度人身安全危機。

「星洲網」報導，兩名外籍女今天被控謀殺罪，大馬警方也派出超過百名警員駐守雪邦法庭。其中，印尼籍女被告席蒂艾莎（Siti Aisyah）在印尼大使館協助下，聘請五人律師團隊辯護。至於越南籍女被告段氏香只有家屬撐腰，僅聘請一名辯護律師。

兩名被告今日在法庭被控於2月13日以致命神經毒劑謀殺金正男。不過越南籍女嫌在聽到指控後，用母語說出「我沒罪」。

之後，兩名被告罕見地披上防彈衣離開法庭，大馬警方也出動六輛四輪驅動車和多輛警車護送兩名被告離開，可想而知大馬警方對這起案件的高度關注。1060301

(中央社)