公園公廁反鎖可疑 開門驚見男屍
1名清潔工今天在高市前鎮區1處公園見1間反鎖男廁，十分可疑，報警開門驚見1具男屍，死者身上沒有證件，也無外傷，警方暫以無名屍程序處理，採集死者指紋送交比對清查身分。
警方指出，前鎮區民裕街、管仲南路一處公園下午有清潔工發現，公園內1間男廁反鎖且敲門未應，十分可疑於是報警。
警方到場開門赫見1名年約40歲的男子倒臥其中已死亡多時，身旁留有鑰匙與香菸，但身上沒有任何證件。
警方鑑識人員隨後趕到採證，檢視死者外觀沒有外傷，也無外力介入跡象，初估死亡時間約1天；警方採集死者指紋送交比對，清查身分後，並將遺體送往市立殯儀館存放。
警方表示，待死者指紋比對結果出爐後，將通知家屬並報請檢方相驗釐清死因。1060301
(中央社)
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