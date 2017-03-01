白色恐怖時期不義遺址 全台有45處

國家人權博物館籌備處主任王逸群今天表示，目前整理出全台45處白色恐怖時期不義遺址，包括台北市馬場町刑場、六張犁墓區等。

文化部長鄭麗君中午出席文化部、台北市政府及二二八事件紀念基金會簽署合作備忘錄儀式時說，統整所有不義遺址，讓下一代走到這些不義遺址之後知道台灣歷史，這在許多歐洲國家都可看到，是真誠面對歷史、反省後，進行人權教育，避免犯同樣錯誤。

王逸群下午受訪表示，目前整理出全台45處白色恐怖時期不義遺址，是指白色恐怖時期曾有不當審判、羈押監禁、槍決等受難情形發生的空間場域。

45處不義遺址包括台北市馬場町刑場、台北市六張犁墓區、安坑刑場、台北市東本願寺、高雄市鳳山招待所、新北市景美看守所、台東縣綠洲山莊、台灣省保安司令部新生訓導處等。

景美看守所現為景美人權文化園區，綠洲山莊及新生訓導處則為綠島人權文化園區。

王逸群說，不義遺址有公家機關管理，也有改建變成私有場所，今年7月起結合北、中、南、東各縣市舉辦不義遺址巡迴展，也將建議縣市在不義遺址列解說碑，或可深入調查、掌握有多少受難者及家屬仍住在轄區。

他表示，如馬場町刑場、鳳山招待所等公家機關管理的不義遺址，可積極合作建立紀念碑、成立常設展等計畫，希望藉由不義遺址空間，介紹當時發生什麼事，讓年輕世代了解台灣的過去。1060301

(中央社)