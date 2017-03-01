金正男案敏感 大馬下封口令

馬來西亞法庭發出封口令，凡是與金正男毒殺案有關的潛在證人或執法人員，一律不准對媒體或任何人發表有關聲明。

「星洲網」報導，今日在雪邦法庭開庭的法官哈里山（Harith Sham Mohamed Yasin）在印尼籍被告席蒂艾莎（Siti Aisyah）辯護律師魏順成的要求下，發出「封口令」，即禁止警方或任何潛在證人公開發表任何與本案相關的言論及聲明。

根據辯護律師魏順成的要求，申請封口令是為了確保案件獲得公平的審訊，尤其是目前警方或潛在證人所發表的言論，都有可能存在偏見，除了間接羞辱當事人，最終還對辯方造成無法預測的傷害。為了保護當事人的權益，因此懇請法庭發出封口令。

被控毒殺金正男的席蒂艾莎與段氏香，今日從被押入法庭至離開，全程不超過15分鐘。素顏出庭的段氏香被帶離法庭之前，神情緊張地向公眾席望一眼後，就馬上遭警方帶走。1060301

(中央社)