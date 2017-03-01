方便調查 歐洲議會撤瑪琳．雷朋免責權

歐洲議會今天壓倒性表決通過，取銷法國總統候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的議員免責權，因她在推特上張貼伊斯蘭國（IS）的暴行照片。

路透社報導，身為歐洲議會議員的瑪琳．雷朋因2015年在推特貼出3幅IS處決人質的清晰照片，而遭法國方面調查，這些照片包括美國記者佛里（James Foley）遭斬首的1張在內。

歐盟官員表示，為回應法國司法部門的請求，歐洲議會法律委員會議員表決通過，撤銷瑪琳．雷朋的免責權。提案仍須送請歐洲議會全體會議進行第二次表決，時間可能是在本週。

免責權使瑪琳．雷朋得以免遭起訴，如今取消使她可能會遭到訴訟。當局目前考慮指控的犯行是「公開暴力圖像」，在某些情況下，可處以3年有期徒刑並罰款7萬9650美元。

歐洲議會官員表示，委員會裡18名議員投票贊成撤銷瑪琳．雷朋的免責權，只有3人反對。

瑪琳．雷朋所屬的極右派政黨民族陣線（NationalFront）副主席菲里波（Florian Philippot）表示：「展示並指明伊斯蘭激進恐怖暴行，是為讓人去對抗它。」

法新社報導，瑪琳．雷朋對此事回應說：「這件事只會讓法國公民知道歐盟的德性、歐洲議會的德性，同時這個體制存心想阻撓我這位法國人民的候選人。」

瑪琳．雷朋憑藉歐洲議會議員的身分，至今仍拒絕接受巴黎近郊南泰爾（Nanterre）警方的調查約談，但她團隊裡一名首要成員已因「散發暴力圖像」而受到正式調查。（譯者：中央社陳亦偉）1060301

(中央社)