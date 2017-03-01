指定削減規範 環署將訂通案原則

我要評比

環保署空保處處長蔡鴻德今天說，雲林位於三級空品防制區內，地方政府可以針對固定污染源指定削減，但未來將訂通案原則讓地方政府遵循，「不能要求業者削多少就削多少」。

目前全台各縣市除台東外，其他均被環保署列為三級空品防制區，依規定地方政府可針對固定污染源要求指定削減。雲林縣環保局要求台塑六輕減少使用生煤燃燒2成，並給5張到期許可證展延2年，台塑不滿提出行政訴訟，台中高等行政法院今天宣判，雲林縣政府勝訴。

環保署空保處處長蔡鴻德指出，雲林位於三級空品防制區內，針對固定污染源做「指定削減」是地方政府的權限，但今年將擬定行政規則，訂定指定削減的通案規定，讓地方政府依循。

蔡鴻德指出，包含指定削減應要求固定污染源必須先要求達到最佳可行技術，並從乾淨能源改善、從源頭去做管理等都在目前的研擬原則內，規範預計今年10月前實施。1060301

(中央社)