八仙停業遭判敗訴 觀光局：業者無申請復業
八仙樂園前年發生塵暴意外，遭觀光局勒令停業，高等行政法院今天判決撤銷原處分，觀光局回應，八仙樂園從沒申請復業，會等收到判決書後再決定是否上訴。
2015年，八仙樂園發生彩色派對粉塵爆炸事故，造成15人死亡，484人受傷，觀光局也以違反觀光條例，未經核准分割出租觀光遊樂設施，裁罰5萬元並勒令停業直到調查釐清及改善缺失為止。
八仙樂園不服判決向行政法院提告，高等行政法院今天宣判撤銷停業處分及該訴願決定，至於新台幣5萬元裁罰則維持，仍可上訴。
法院指出，觀光局在無證據足以認定該區域有何會引起公安危險的立即缺失，僅為實施檢查，就未定範圍命令八仙無限期停止「整個八仙海岸園區」全部營業，顯然逾越實現目的必要程度。
觀光局副局長張錫聰今天對此回應，八仙樂園一直都沒有向觀光局申請復業，觀光局將等到收到法院判決書後再決定是否上訴。1060301
(中央社)
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