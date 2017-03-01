苗栗通霄鎮長徐永煌涉貪判刑 主秘代理鎮長
苗栗縣通霄鎮長徐永煌因違反貪汙治罪條列等案件，2月17日遭苗栗地方法院一審判處有期徒刑18年6個月，褫奪公權8年。縣政府依法予以停職，由熟悉鎮務的公所主秘呂廷泓代理鎮長職務，今在公所辦理交接，呂代理鎮長允諾將持續推展鎮內建設。
苗栗縣通霄鎮長徐永煌，被控以家族經營的廣豐營造公司向其他業者借牌投標鎮公所11件公共工程採購案，圖利廣豐營造125萬，苗栗地院日前依貪汙等罪重判徐有期徒刑18年6月、褫奪公權8年。
縣府民政處依地方制度法第78條第1項規定，另派主秘呂廷泓接掌代理鎮長職務。今在鎮公所舉行交接儀式，由縣府民政處長彭基山擔任監交人。
「相信司法會還我清白！」卸任鎮長徐永煌說，從政16年，被檢舉借牌投標鎮公所工程採購案，他嘲諷的說「鎮長權力只會借牌標零星工程？」對通霄政治感到失望，他自認問心無愧，也呼籲鄉親眼睛要睜亮，不要延續惡質選舉文化，也期盼公所同仁持續做好社會福利與地方建設。
代理鎮長呂廷泓表示，代理期間將延續徐鎮長擘畫的建設藍圖，以謹慎態度帶領通霄繼續進步。
(中時)
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