歐巴馬夫婦回憶錄 喊價破歷任總統

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英國《金融時報》報導，美國出版商企鵝藍燈書屋以6000萬美元天價（約新台幣18億4000萬元），贏得美國前總統歐巴馬與前第一夫人「買一送一」的回憶錄。

企鵝藍燈書屋聲明說：「公司已取得歐巴馬總統與夫人所撰寫的2本書世界出版權。」《金融時報》指出，這2本備受矚目的回憶錄交易，已創下美國歷任總統紀錄。

(旺報)