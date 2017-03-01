城隍廟和德美餅舖捐款清潔隊 馬公市長葉竹林致贈感謝狀
年初澎湖縣馬公市清潔隊接獲馬公市民2位熱心人士捐款現金新臺幣各1萬元至馬公市公所，分別是財團法人城隍廟及德美餅舖，他們指定捐贈款項由清潔隊使用，讓馬公市長葉竹林及全體清潔隊人員大受鼓舞，為表達由衷的感謝，市長葉竹林特地前往致贈感謝狀。
清潔隊指出，獲此二筆捐款是極大的鼓勵，可見馬公市公所自105年以來推廣之各項措施，如清運e點通APP、村里環境衛生整頓、社區宣導資源回收再利用等工作，深獲市民肯定。尤其近年來清潔隊員之熱忱及服務品質的提升，得到許多市民贊同及支持，並獲得實質的鼓勵，馬公市長葉竹林對於熱心人士的捐款深感十二萬分的感謝，並指示將此二筆捐款研擬使用於環保深耕計畫，挹注於幼兒環境教育經費，讓此捐贈款項發揮最大效益。
另農曆春節期間，家家戶戶開心迎接新年，馬公市為服務市民除舊佈新，自106年1月13日至1月26日免費清運各住家巨型廢棄物(木製傢俱、床墊、沙發等)，服務件數統計為435件，同時為紓運農曆春節城隍廟商圈所產生的廢棄物，初一至初三夜間與財團法人城隍廟、縣府環保局共同解決歷年垃圾嚴重落地堆置城隍廟四周之亂象，尤其廟方之努力更讓葉竹林市長心生感佩，使整個市容在歡樂新年的氛圍下維持清淨整潔，深受市民讚許。
馬公市長葉竹林表示，環保工作必須永續經營，且需要全體市民共同參與。爰此，馬公市清潔隊規劃將這2筆捐款共新臺幣2萬元整運用於幼兒資源回收教育工作，讓幼兒及學生從活動中學習如何做好資源回收及環境保護永續美好等議題，落實環境保護教育深耕計畫。
(中時)
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